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Спорт
Футбол
6 декабря 16, 17:26
Витсель об уходе из Зенита в январе
Витсель
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Это не зависит от самого футболиста, согласно его словам

Центральный полузащитник "Зенита" Аксель Витсель рассказал, что его потенциальный переход в другой клуб зависит от позиции руководства питерцев.

Ранее сообщалось, что "Ювентус", которому не удалось купить хавбека в прошлое трансферное окно, попытается подписать его уже в январе.

"Сейчас я в "Зените" и играю именно за эту команду. Я не знаю, покину ли его этой зимой. Это не зависит от меня. Вопрос моего будущего будет решать руководство питерцев", - сказал Витсель в комментарии ТАСС.

Игрок сборной Бельгии рассказал, что его переходу прошлым летом в "Ювентус" помешал главный тренер "Зенита" Мирча Луческу. Хавбек отметил, что тогда эта ситуация была для него "плохой", но он продолжил выполнять свою работу в команде.

Контракт Витселя с питерцами, за которых он выступает с 2012 года, действует до лета следующего года.

В этом сезоне он сыграл за команду 22 матча, забил один гол и отдал 2 голевые передачи.
UA-Football
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