Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.96
USD
26.13
RUB
0.41
EUR
28.01
USD
26.10
RUB
0.41
EUR
28.89
USD
26.89
RUB
0.42
Спорт
Футбол
6 декабря 16, 17:07
Юниоры Динамо обыграли Бешикташ U-19 со счетом 3:1
Динамо U-19
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Динамовцы уверенно обыграли турецкую команду

Юношеская команда "Динамо" U-19 в последнем матче группового этапа Юношеской Лиги УЕФА увернно обыграла сверстников из "Бешикташа".

В итоге киевская команда выходит в плей-офф из первого места группы В, имея в активе 5 побед, 1 ничью и 16 очков. Также команда забила 16 голов, а пропустила 7.

"Динамо" U-19 - "Бешикташ" U-19 3:1

Голы: Леднев 40, 64, Булеца 73 - Озтюрк 43

"Динамо": Маханьков, Кошелев, Михайличенко, Калюжный, Булеца, Алибеков (Мельник 81), Петрусенко, Леднев (Кулиш 83), Янаков, Наумов, Алексеев (Козыренко 87)
UA-Football
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
У Реала уже запросили фотосессию с Роналду с Золотым мячом
noimageВитсель об уходе из Зенита в январе
noimageШенол Гюнеш: Встреча с "Динамо" станет самой важной в году
noimageАртем Громов: Нам нужно громко хлопнуть дверью
noimageПредматчевая пресс-конференция Реброва
Лента новостей
Загрузка...