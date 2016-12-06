Юниоры Динамо обыграли Бешикташ U-19 со счетом 3:1

Юношеская команда "Динамо" U-19 в последнем матче группового этапа Юношеской Лиги УЕФА увернно обыграла сверстников из "Бешикташа".

В итоге киевская команда выходит в плей-офф из первого места группы В, имея в активе 5 побед, 1 ничью и 16 очков. Также команда забила 16 голов, а пропустила 7.

"Динамо" U-19 - "Бешикташ" U-19 3:1

Голы: Леднев 40, 64, Булеца 73 - Озтюрк 43

"Динамо": Маханьков, Кошелев, Михайличенко, Калюжный, Булеца, Алибеков (Мельник 81), Петрусенко, Леднев (Кулиш 83), Янаков, Наумов, Алексеев (Козыренко 87)