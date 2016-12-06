Артем Громов: Нам нужно громко хлопнуть дверью

Полузащитник "Динамо" Артем Громов рассказал о подготовке к матчу с "Бешикташем".

- Для нас самое главное в этом поединке – порадовать болельщиков. Поскольку он уже ничего не решает, нам нужно громко хлопнуть дверью. Погода? Поле и все условия, в целом, для обеих команд будут одинаковыми. Конечно же, играть так, как летом на хороших полях, не получится ни у "Динамо", ни у "Бешикташа". Но мы со своей стороны постараемся выложиться по максимуму, играть для болельщиков, которые, надеюсь, заполнят трибуны НСК "Олимпийский".

- Отмена кубкового матча с "Нефтяником" как-то сказалась на подготовке или настрое футболистов?

- Жаль, что мы лишнее время провели в дороге, а игру, в конце концов, перенесли. Конечно, было бы лучше сыграть сейчас. Но, с другой стороны, на таком промерзшем поле можно было легко получить травму. Да и что за игра в футбол по льду на таком ужасном газоне? Поэтому, наверное, решение было правильным, чтобы все остались здоровы.

- В игре с "Волынью" вы отметились двумя результативными передачами, в ближайших поединках рассчитываете продолжить в том же духе?

- В каждой игре, когда я выхожу на поле, стараюсь принести максимальную пользу команде. У меня впервые получилось результативно сыграть. В дальнейшем настроение такое же, надеюсь, в следующих играх тренер даст мне игровое время, и я буду полезен команде.

- Осенняя часть сезона подходит к концу, в последнее время "Динамо" играет по два матча в неделю. В каком физическом и моральном состоянии находится команда в целом и игроки в частности?

- Усталость не ощущаем. У всех серьезный настрой на последние 10 дней, которые остались до отпуска. Хотим на позитивной ноте завершить это полугодие, поэтому все мысли только о матче, тем более, что соперники остались непростые – "Бешикташ" и "Шахтер".