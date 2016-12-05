Предматчевая пресс-конференция Реброва

Главный тренер "Динамо" Сергей Ребров прокомментировал предстоящий матч против "Бешикташа" в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

— Результат завтрашнего матча значения для «Динамо» не играет. В связи с этим мы завтра увидим ближайший резерв вашей команды?

— Вы завтра увидите самых сильных футболистов. Не может быть ротации в Лиге чемпионов. Каждая команда стремится участвовать в этом турнире. Игра с «Шахтером», которая состоится через неделю, очень важна для нас, но сейчас нас ждет важнейший поединок Лиги чемпионов. Женя Макаренко сказал, что мы набрали очков меньше, чем того заслуживали. Но я считаю, что мы заслуживаем того, что имеем сейчас. Да, у нас были предпосылки для того, чтобы набрать больше очков, но мы их не набрали. Так что довольствуемся тем, что есть. Но я уверен, что завтра ребята выйдут выигрывать, чтобы добыть первую победу в этой Лиге чемпионов. Так что никакой ротации состава завтра не будет!

— Удалось ли вашей команде восстановиться после изнуряющего матча с «Ворсклой»?

— Думаю, как раз после таких матчей легче восстанавливать команду и проходить период восстановления. Когда футболисты находятся в зоне комфорта, когда команда побеждает, то её настроить тяжелее. А когда мы теряем очки, то ребята сами сами понимают, что они должны выйти на поле и доказать, что могут добиваться другого результата. И вообще, я не понимаю, как можно говорить о мотивации в Лиге чемпионов, или говорить о том, что нет сил играть. Я поговорил с каждым из ребят, и могу вас заверить: все наши футболисты готовы играть. Уверен, что те восстановительные мероприятия, которые проходят наши игроки, помогают им. Более того, считаю, что нашей команде абсолютно комфортно работать в таком режиме. И они завтра должны это показать.

— Сможет ли выбывший из-за травмы Гонсалес принять участие в завтрашнем матче?

— Гонсалес уже неделю тренируется в общей группе. Так что он в строю. Это же касается и всех остальных ребят.

— Шовковский сказал, что не планирует продлевать контракт с «Динамо», который истекает у него в конце декабря. Планируете ли его задействовать в завтрашнем матче и в поединке с «Шахтером»? Или мы его теперь увидим лишь в прощальном матче?

— А когда у него прощальный матч? Пригласите на этот поединок и меня! (Смеется). В киевском «Динамо» прощальный матч можно было проводить целым поколениям игроков! Но их удостоились единицы. Саша, считаю, достоин этого! И, уверен, что такой матч пройдет. А сейчас его преследуют травмы. Я разговаривали с ним: он не хочет подводить команду, не хочет выходить на поле, если не чувствует себя готовым на 100 процентов. И мы считаемся с таким его решением.

— Станет ли завтра погода союзником «Динамо»?

— Во-первых, мы с вами говорим о Лиге чемпионов. Во-вторых, речь идет о том, что «Бешикташ» впервые в своей истории может пробиться в плей-офф этого турнира. Учитывая такие обстоятельства, наши соперники завтра точно не будут обращаться внимания на погоду. Ну а для нас такие условия являются абсолютно нормальными, никто из футболистов от погодного фактора не отворачивается. Мы играли и при более морозной погоде — и при «минус десять», и при «минус пятнадцать». Тем более, нет никаких проблем с полем — оно сейчас накрыто, и, уверен, завтра будет хорошего качества. Кроме того, надеюсь, что, несмотря на погоду, наши болельщики придут на стадион и поддержат нас. Так что, говорить о том, что мороз «минус пять» поможет какой-то из команд, считаю, неправильно. Завтра будет серьезная борьба, серьезный матч как для нас, так и для «Бешикташа».