Фикрет Орман: Матч с Динамо будет очень нелегким

Президент стамбульского "Бешикташа" Фикрет Орман рассказал турецким журналистам, что ожидает его команду завтра в столице Украины.

- "Эта игра будет очень важной и для нас, и для всей Турции. Может быть, это первый случай, когда турецкая команда может выиграть группу Лиги чемпионов. Это будет очень нелегкий матч. Еще и потому, что погода ожидается очень холодная. Но мы стараемся сделать "Бешикташ" клубом мирового масштаба. А для этого нужно, прежде всего, иметь привычку играть на самом высоком уровне", - заявил Орман.

Напомним, что матч заключительного тура в группе Лиги чемпионов, в котором "Динамо" примет "Бешикташ" состоится во вторник, 6-го декабря.