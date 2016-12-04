Раздевалка Реала после игры с Барселоной (ФОТО)

Матч между "Барселоной" и "Реалом" завершился ничьей, некую несправедливость которой отметили даже представители "бланкос".
После окончания изнурительного поединка в Барселоне игроки мадридского клуба нашли в себе силы попозировать на фотографии Серхио Рамоса, вздернув большой палец вверх.
Обратим внимание на особенное место в групповом снимке игроков "Реала" Криштиану Роналду, который в последнее пристрастился к демонстрации задумчивости.← Нажми «Нравится» и читай нас в Фейсбуке Оцените этот материал Голосов 1 Криштиану Роналду Реал (Мадрид) Эль Класико Новости по теме Испания
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