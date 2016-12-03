Наставник МЮ Жозе Моуриньо о своей дисквалификации

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо прокомментировал свою одноматчевую дисквалификацию, которую он получил в ходе поединка против "Вест Хэма".

"Единственное, что я бы хотел, чтобы правила были одинаковы для всех. Давайте вернемся к последнему наказанию. Я пнул бутылку с водой, и мне нельзя было этого делать. Если я это делаю, то меня удаляют. После удаления следует наказание.

Таким образом я признаю это удаление. Но если вы посмотрите повторы, то судья подходит ко мне, то я просто ухожу ни слов, ни жалоб. Я принимаю отстранение на один матч - это просто.

Но правила должны быть одинаковыми для каждого тренера", - сказал португалец.