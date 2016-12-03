Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.25
USD
25.64
RUB
0.40
EUR
27.57
USD
25.93
RUB
0.40
EUR
28.73
USD
26.86
RUB
0.42
Спорт
Футбол
3 декабря 16, 18:26
Наставник МЮ Жозе Моуриньо о своей дисквалификации
Жозе Моуриньо
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Наставник МЮ Жозе Моуриньо - о своей дисквалификацииМоуриньо: Правила должны быть одинаковыми для каждого тренера

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо прокомментировал свою одноматчевую дисквалификацию, которую он получил в ходе поединка против "Вест Хэма".

"Единственное, что я бы хотел, чтобы правила были одинаковы для всех. Давайте вернемся к последнему наказанию. Я пнул бутылку с водой, и мне нельзя было этого делать. Если я это делаю, то меня удаляют. После удаления следует наказание.

Таким образом я признаю это удаление. Но если вы посмотрите повторы, то судья подходит ко мне, то я просто ухожу ни слов, ни жалоб. Я принимаю отстранение на один матч - это просто.

Но правила должны быть одинаковыми для каждого тренера", - сказал португалец.


Моуриньо дисквалифицирован на один матч Англия


Моуриньо: Хорошая игра и голы делают меня счастливым Испания

UA-Football
Ещё по теме:
Зозуля и Ротань обжалуют свои дисквалификации
Агент Ротаня отрицает переговоры с Анжи
Ротаня сватают в АПЛ и Малагу
Ротань не выходит на связь с Хапоэлем
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Семин прогнал Самедова из "Локомотива"
noimageСергей Ребров: Мы будем играть за честь Динамо и Украины
noimageАндерлехт выкупит у Динамо Теодорчика и перепродаст подороже
noimageРоналду подозревается в уклонении от уплаты налогов
noimageЖозе Моуринью: Хорошая игра и голы делают меня счастливым
Лента новостей
Загрузка...