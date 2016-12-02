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Спорт
Футбол
2 декабря 16, 18:28
Семин прогнал Самедова из "Локомотива"
самедов
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Рулевой московского "Локомотива" отстранил от игры своего подопечного, а также по совместительству полузащитника сборной России.

Речь идет об Александре Самедове. Известно, что перед таким решением последовала словесная перепалка между тренером команды Юрием Семиным, а также самим 32-летним игроком.

Известно, что ссора случилась на открытой тренировке команды, где помимо прочего присутствовали и журналисты. Причиной конфликта стало то, что Самедов считает методы работы Семина слишком устаревшими.

Как сообщал "УРА-Информ", президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что у некоторых игроков пропала мотивация. А если такое случилось – то их ждет обратная дорога из команды. 
URA-Inform
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