Семин прогнал Самедова из "Локомотива"

Речь идет об Александре Самедове. Известно, что перед таким решением последовала словесная перепалка между тренером команды Юрием Семиным, а также самим 32-летним игроком.

Известно, что ссора случилась на открытой тренировке команды, где помимо прочего присутствовали и журналисты. Причиной конфликта стало то, что Самедов считает методы работы Семина слишком устаревшими.

Как сообщал "УРА-Информ", президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что у некоторых игроков пропала мотивация. А если такое случилось – то их ждет обратная дорога из команды.