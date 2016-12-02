Сергей Ребров: Мы будем играть за честь Динамо и Украины

Киевское "Динамо" потеряло шансы остаться в еврокубках, но собирается с честью покинуть Лигу чемпионов УЕФА, победив дома "Бешикташ". Главный тренер бело-синих Сергей Ребров рассказал о значении заключительного поединка, проанализировал результат чемпионов Украины в турнире и охарактеризовал новую философию клуба.

- Вне турнирного контекста нулевая ничья в прошлом матче с "Наполи" выглядит неплохим достижением, но все же многие посчитали, что вы должны были играть рискованнее...

- Турнирное положение вынуждало нас идти вперед, и мы действительно старались. Но при интенсивности, которую предложил "Наполи", нам было очень тяжело. Мы играли в гостях у прекрасной команды, которая находится на правильном пути. То, как они играют и прессингуют, может быть ориентиром для любой команды.

- Матч против "Бешикташа" не изменит ваше турнирное положение. Можно говорить, что хорошая игра будет важнее результата?

- Мы будем играть за честь "Динамо" и Украины. Кроме этого каждый игрок должен показать свое желание выступать в нашем клубе. Результат или игра? А что такое хорошая игра? Об этом можно долго спорить. Одному нравится, когда команда здорово обороняется и контратакует. Другому - когда много контролирует мяч. Трудно удовлетворить всех. Наверное, в этом матче особенно важен результат, ведь в случае успеха команда сможет получить позитивный психологический заряд.

- Трудно говорить о позитиве после досрочного вылета...

- Конечно, наш результат никого не устраивает, однако это большой опыт. Мы выступили неудачно - признаю. Но я считаю, что мы ни одного матча не проиграли, что называется, вчистую. Игроки не реализовали много моментов, совершили ряд нехарактерных ошибок в обороне, что вкупе с другими причинами привело к такому финалу.

- В прошлом сезоне "Динамо" было среди 16 лучших клубов Европы. Почему, на ваш взгляд, не удалось удержаться на прежнем уровне?

- Любую команду нужно обновлять, в том числе и после успешных периодов. Игроки должны получать новую мотивацию, чувствовать конкуренцию. Кого-то надо продавать и вливать свежую кровь - это проверено опытом. К сожалению, этого не произошло. И, возможно, в этом одна из причин. Ведь я вижу, что некоторые футболисты потеряли должную мотивацию. Подчеркну - должную. Я не скажу, что ее нет вообще - ребята стараются. Но желание доказывать, что мы лучше "Шахтера" и любого другого соперника, как это было в прошлом или позапрошлом сезоне, я вижу в меньшей степени.

- Как вы справляетесь с давлением, которое испытываете в последнее время?

- Такой опыт - тоже полезен. Любая сложная ситуация - в футболе и в жизни - проверяет твой характер. Я много читал и читаю на эту тему. В частности, книги великих тренеров, таких как Алекс Фергюсон или Хосеп Гвардиола, а также многих теннисистов. Мне интересно знать, как такие люди преодолевали трудности. В итоге все сводится к кропотливой работе. Я стараюсь сам это осознать и ребятам передать.

- В матче с "Наполи" в стартовом составе "Динамо" было девять собственных воспитанников. Все чаще звучит мнение, что клуб будет ориентироваться именно на свою школу...

- Я считаю, что это перспективный путь. Ситуация, сложившаяся в украинском футболе, подталкивает нас больше доверять своим ребятам. Несколько раз в неделю я стараюсь привлекать дублеров к тренировкам первой команды - после матчей вообще по семь-восемь человек. Мне очень важно лично видеть их прогресс, подсказывать, что именно я хотел бы видеть от них на поле.

- Молодежь поразительно легко вписывается в игру команды. За счет чего?

- Я действительно рад, что за последние два года мы создали в клубе определенную структуру, единую модель тренировочного процесса. Молодые игроки работают по той же программе, что и первая команда. Мы изначально пытались выстроить эту структуру с прицелом на "основу". Людей, которые работают с молодежными командами, я выбирал лично. Вместе с президентом мы долго разговаривали с ними, обсуждали эти вопросы.

Вы знаете, в основном это испанские тренеры. Плюс мой помощник - тоже испанец. Я полностью доверяю тренерам молодежных команд, мы очень часто общаемся, обсуждаем тренировки и матчи. И уже видно, что такое сотрудничество дает плоды.

- У работы с молодыми своя специфика. С какими трудностями вы столкнулись?

- Как по мне, с молодыми гораздо легче работать, потому что они хотят тебя слышать и чему-то научиться. Они ловят каждое слово. Куда сложнее работать с ребятами, которые много лет в команде, прошли разных тренеров и уже не так чутко воспринимают мои подсказки или требования.

- Сейчас много комплиментов в адрес команды 19-летних, которая досрочно выиграла группу в Юношеской лиге УЕФА. Кого из них можно вскоре ждать в первом составе?

- Они и так часто тренируются с нами, выходят на поле - те же Цыганков, Тымчик. Я уверен, что у целой группы игроков есть хорошее будущее. Но я четко понимаю, и все должны понимать: нельзя в команде, которая ставит перед собой самые высокие задачи в первенстве страны и стремится успешно выступать в Лиге чемпионов, поменять всех футболистов и выпустить одну молодежь. Так мы не сможем конкурировать ни в Украине, ни в Европе.

Мы всем даем шансы, но нужен здоровый отбор. Развитие молодых футболистов - тонкий процесс. Смотрите, "Шахтер" в позапрошлом году был в финале Юношеской лиги, но в первой команде у них кроме [Виктора] Коваленко никто не играет. Потому что это действительно непросто. Повторюсь, мы видим перспективу в этих ребятах, но они должны прогрессировать дальше, а не довольствоваться каким-то мимолетным успехом.

- При всем этом вы рассчитываете на усиление за счет трансферов?

- Однозначно. Чтобы молодые игроки развивались, им нужно работать с опытными квалифицированными футболистами. Должен быть баланс, работа на трансферном рынке обязательна. Если мы не можем покупать дорогих легионеров, то нужно провести селекцию по всей Украине.