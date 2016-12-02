Андерлехт выкупит у Динамо Теодорчика и перепродаст подороже

Нападающий Лукаш Теодорчик, арендованный "Андерлехтом" у "Динамо", с большой долей вероятности не останется в бельгийской команде, сообщает Corriere dello Sport.

Лучший бомбардир чемпионата Бельгии своими выступлениями в нынешнем сезоне заинтересовал ряд европейских клубов. Ожидается, что "Андерлехт" активирует опцию выкупа у киевлян прав на 25-летнего игрока за пять миллионов евро, после чего перепродаст его по более выгодной цене.

Интерес к польскому форварду, в частности, приписывают "Ливерпулю", "Вест Хэму", "Бенфике" и "Севилье".

Напомним, что сейчас Теодорчик с 12 забитыми мячами является лидером бомбардирской гонки чемпионата Бельгии. Всего же в текущем сезоне нападающий сборной Польши провел за "Андерлехт" во всех турнирах 24 матча, в которых отличился 20 голами.