Роналду подозревается в уклонении от уплаты налогов

Нападающему "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду могут выдвинуть обвинения в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщает El Confidencial, у футболиста могут возникнуть проблемы с налоговыми органами Испании из-за дохода от имиджевых прав.

По информации источника, Роналду пользуется услугами ирландской компании Multisports & Image Management (MIM) Limited, которая была зарегистрирована в 2004 году в Дублине, для уменьшения налоговых отчислений при подписании рекламных контрактов. При помощи этого посредника игрок минимизировал ставку налога с дохода от имиджевых прав до 12,5%, которые предусмотрены в Ирландии. В Испании же этот налог равен 43,5%.

Компания MIM, в частности, выступала посредником при заключении контрактов между Роналду и Nike, Unilever, Kentucky Fried Chicken (KFC), Konami, Toyota, Banco Espirito Santo, Jacob & Co. и Mobily.