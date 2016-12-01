Жозе Моуринью: Хорошая игра и голы делают меня счастливым

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо прокомментировал победу над "Вест Хэмом" в четвертьфинале Кубка английской лиги.

"Мы всегда хорошо играем на своем поле, что мы и продемонстрировали в этом матче. После гола "Вест Хэма" нам пришлось поволноваться на протяжении десяти минут. Соперник сумел отличиться после своего первого удара. Но во второй половине встречи мы сыграли более уверенно и показали отличный атакующий футбол.

В перерыве я сказал своим игрокам, что нельзя играть плохо после пропущенного мяча и чтобы они забыли незаслуженный гол соперника. Мы сыграли хорошо и должны сохранять уверенность, чтобы двигаться дальше. Хорошая игра и голы делают меня счастливым", - приводит слова Моуриньо ВВС.

Напомним, что в четвертьфинальном матче Кубка лиги МЮ одержал победу над "Вест Хэмом" со счетом 4:1 и вышел в полуфинал турнира, где встретится с "Халл Сити".