Динамо может остаться без легионеров

Экс-игрок "Динамо" Олег Кузнецов считает, что нынешние иностранцы в Динамо никак не лучше играющих украинцев.

- "Вполне возможно, что весной в" Динамо "не будет ни одного легионера. И в этом нет ничего плохого. Разве Антунеш сильнее нашего Макаренко ?! Нет! Неужели нельзя обойтись без бразильца Мораеса? Можно! Жуниор Мораес должен забивать по 20 голов за сезон в таком клубе, как киевское "Динамо". Его может заменить Артем Кравец, которого, возможно, вернут по аренде с испанской "Гранады" – сказал Кузнецов в интервью Плюс Спорт.

"Только Вида сильнее наших игроков, но он не откажется от перехода в именитый клуб. И мы останемся только с украинцами в ​​составе" – резюмировал бывший наставник киевлян.

Напомним, что недавно Олег Кузнецов крайне негативно высказался о натурализации игроков в сборной Украины.