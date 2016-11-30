Пауло Дибала согласовал детали нового контракта с Ювентусом

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала договорился с руководством туринского клуба о подписании нового контракта, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, в ближайшее время 23-летний футболист продлит свой действующий договор до июня 2021 года. Заработная плата форварда при этом будет увеличена с трех до пяти миллионов евро. Также в соглашении будут предусмотрены бонусы для игрока, но только за командные достижения.

Кроме того, в следующем сезоне аргентинский нападающий может получить футболку с десятым номером.

Напомним, что Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года, сыграв за это время в составе туринской команды 57 матчей и забив 27 голов.