Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.07
USD
25.60
RUB
0.39
EUR
27.18
USD
25.54
RUB
0.40
EUR
28.68
USD
26.85
RUB
0.42
Спорт
Футбол
30 ноября 16, 15:57
Пауло Дибала согласовал детали нового контракта с Ювентусом
Пауло Дибала
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Аргентинский форвард подпишет новый договор с клубом

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала договорился с руководством туринского клуба о подписании нового контракта, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, в ближайшее время 23-летний футболист продлит свой действующий договор до июня 2021 года. Заработная плата форварда при этом будет увеличена с трех до пяти миллионов евро. Также в соглашении будут предусмотрены бонусы для игрока, но только за командные достижения.

Кроме того, в следующем сезоне аргентинский нападающий может получить футболку с десятым номером.

Напомним, что Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года, сыграв за это время в составе туринской команды 57 матчей и забив 27 голов.
UA-Football
Ещё по теме:
Федерация футбола Италии сократит количество команд Серии А
Андрею Шевченко - 40!
Трансляция матча Лиги Европы Манчестер Юнайтед - Заря
Бауса считает, что Дибала может играть как Месси
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Гарет Бэйл выбыл на три месяца
noimageПАОК хочет переманить Реброва
noimageБойко встанет на ворота в матче с Кордобой
noimageБарселона заинтересована в подписании Срны
noimageФОТО: В Колумбии упал самолет с футбольной командой Бразилии
Лента новостей
Загрузка...