ПАОК хочет переманить Реброва

Интересная новость о главном тренере "Динамо" Сергее Реброве пришла из Греции.

Как утверждает издание sport24.gr владея эксклюзивной информацией, спортивный директор ПАОКа Любош Михел две недели назад посетил Киев. Его целью была встреча с Ребровым, чтобы узнать заинтересован ли украинец в возможности поработать в греческом клубе.

Как утверждает издание специалист начал собирать информацию о ПАОКе и греческом футболе, не высказывая негатива по предложению работы.

Отметим, что контракт Реброва с "Динамо" действует до конца июня 2017 года.

Ранее, ПАОК был заинтересован в сотрудничестве с Мироном Маркевичем и интересовался рядом украинских футболистов и легионеров с опытом игры в украинском чемпионате.