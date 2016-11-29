Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.17
USD
25.66
RUB
0.40
EUR
27.05
USD
25.58
RUB
0.39
EUR
28.66
USD
26.85
RUB
0.42
Спорт
Футбол
29 ноября 16, 16:39
ПАОК хочет переманить Реброва
Ребров
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Греции заинтересованы в сотрудничестве с украинским специалистом

Интересная новость о главном тренере "Динамо" Сергее Реброве пришла из Греции.

Как утверждает издание sport24.gr владея эксклюзивной информацией, спортивный директор ПАОКа Любош Михел две недели назад посетил Киев. Его целью была встреча с Ребровым, чтобы узнать заинтересован ли украинец в возможности поработать в греческом клубе.

Как утверждает издание специалист начал собирать информацию о ПАОКе и греческом футболе, не высказывая негатива по предложению работы.

Отметим, что контракт Реброва с "Динамо" действует до конца июня 2017 года.

Ранее, ПАОК был заинтересован в сотрудничестве с Мироном Маркевичем и интересовался рядом украинских футболистов и легионеров с опытом игры в украинском чемпионате.
UA-Football
Ещё по теме:
Мирон Маркевич подает в отставку
Шевченко: Рауль - помощник. Все решения принимаю я
Ващук: Мой уход в Спартак произвел в Динамо мини-революцию
Рыбалка: Мне обидно и стыдно за мою игру в последнее время
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Бойко встанет на ворота в матче с Кордобой
noimageБарселона заинтересована в подписании Срны
noimageФОТО: В Колумбии упал самолет с футбольной командой Бразилии
noimageСуркис: Игроки Динамо избалованы, но мы это исправим
noimageСтеценко о возвращении Селезнева в Днепр
Лента новостей
Загрузка...