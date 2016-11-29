Бойко встанет на ворота в матче с Кордобой

Тренерский штаб "Малаги" определился со списком игроков, которые готовятся к матчу Кубка Испании против "Кордобы".

К первому из двух матчей противостояния в 1/16 финала "Кордоба" - "Малага" готовятся 19 футболистов. Судя по общему списку Хуанде Рамос даст отдых основным игрокам команды и попробует обойтись "малой кровью".

В списке 19 есть два голкипера: Денис Бойко и Аарон, а основной голкипер команды Карлос Камени не попал в этот список.

Отметим, что матч "Кордоба" - "Малага" состоится завтра, 30 ноября. Начало встречи в 22.00.