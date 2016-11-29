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Спорт
Футбол
29 ноября 16, 10:30
ФОТО: В Колумбии упал самолет с футбольной командой Бразилии
Самолет
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На борту была футбольная команда Шапекоэнсе, которая должна была играть в финале кубка Южной Америки.
В Колумбии разбился пассажирский лайнер British Aerospace 146 авиакомпании LAMIA Bolivia рейса CP2933 с 81 человеком на борту - 72 пассажирами и девятью членами экипажа. Он выполнял чартерный рейс из Боливии в Медельин, пишет служба Би-би-си.

Среди пассажиров самолета были футболисты бразильского клуба Шапекоэнсе, которые направлялись в пункт назначения на финал кубка Южной Америки, где должны были сыграть с местным клубом Атлетико Насьональ.

Авария произошла около полуночи по местному времени (примерно 07:00 по Киеву) в горной местности провинции Антьокия в районе Ла-Уньон.

Данные сайта flightradar24:


 
Команды спасателей выехали к месту крушения неподалеку от Медельина на внедорожниках - по-другому добраться туда невозможно.



В настоящее время сообщается по меньшей мере о шести выживших. Об этом сообщает местный канал Telemedellin.


Фото: telemedellin.tv

British Aerospace Avro RJ85 (BAe 146) - коммерческий среднеразмерный реактивный самолет, который производился в Великобритании с 1983 по 2003 г. Всего было произведено около 400 самолетов.

Поселок Ла-Уньон на карте региона:



Источник: liga.net
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