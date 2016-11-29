ФОТО: В Колумбии упал самолет с футбольной командой Бразилии

В Колумбии разбился пассажирский лайнер British Aerospace 146 авиакомпании LAMIA Bolivia рейса CP2933 с 81 человеком на борту - 72 пассажирами и девятью членами экипажа. Он выполнял чартерный рейс из Боливии в Медельин, пишет служба Би-би-си.





Среди пассажиров самолета были футболисты бразильского клуба Шапекоэнсе, которые направлялись в пункт назначения на финал кубка Южной Америки, где должны были сыграть с местным клубом Атлетико Насьональ.





Авария произошла около полуночи по местному времени (примерно 07:00 по Киеву) в горной местности провинции Антьокия в районе Ла-Уньон.





Данные сайта flightradar24:









Команды спасателей выехали к месту крушения неподалеку от Медельина на внедорожниках - по-другому добраться туда невозможно.













В настоящее время сообщается по меньшей мере о шести выживших. Об этом сообщает местный канал Telemedellin.









Фото: telemedellin.tv





British Aerospace Avro RJ85 (BAe 146) - коммерческий среднеразмерный реактивный самолет, который производился в Великобритании с 1983 по 2003 г. Всего было произведено около 400 самолетов.





Поселок Ла-Уньон на карте региона:











