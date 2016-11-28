Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.25
USD
25.72
RUB
0.40
EUR
27.08
USD
25.62
RUB
0.39
EUR
28.72
USD
26.87
RUB
0.42
Спорт
Футбол
28 ноября 16, 18:10
Суркис: Игроки Динамо избалованы, но мы это исправим
суркис
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Президент "Динамо" - о ситуации в команде

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о ситуации в команде.

- Я вообще не понимаю, что значит "нет мотивации". Фильм о Лобановском надо раздать как учебное пособие не для первой команды, а для детей, которые приходят в нашу детско-юношескую футбольную школу. А еще для ребят из "Динамо" U-19, которые вот-вот начнут стучаться в двери первой команды.

А футболисты нынешнего "Динамо" уже немного избалованы. В том числе и мной... Но мы сейчас всё приведем в порядок. Мы им быстро поднимем мотивацию, поверьте мне. Если человеком потеряна мотивация, значит в киевском "Динамо" он играть не будет. Это первое. Второе. Говорят, денег много не бывает, но у меня складывается такое впечатление, что некоторые футболисты уже и за деньги играть не хотят. Впрочем, претензии у меня есть далеко не ко всем.

Единственное, что я могу сказать: та перестройка, которую начал Сергей Станиславович Ребров, была запоздалой. Меня уже обвиняют в том, что я дал указание перестраиваться в сентябре, по ходу сезона, но я ничего такого не говорил: я ставил задачу выйти из группы Лиги чемпионов. А вот о том, что имеет смысл начинать вводить в состав молодежь даже с риском провала сезона, мы с Сергеем Станиславовичем говорили еще в июне, понимая, что сделать громкие приобретения нам не удастся.

Под "громкими трансферами" я не имею в виду Роналду или Суареса - я имею в виду футболистов, которые значительно сильнее тех, кто сейчас есть в нашем составе. И вот таких исполнителей сейчас пригласить в "Динамо" практически невозможно. Если только не платить огромную транфсерную сумму и подписывать контракты на огромную заработную плату.

Считаю сейчас нецелесообразным платить такие деньги футболистам за то, чтобы они играли в сезоне 2-4 матча с "Шахтером" и два матча с командами, которые занимают третье место. Все кричали о сенсации, о том, что "Заря" будет на высоком месте. Но "Заря" будет на том месте, на котором она будет. И "Динамо" будет на том месте, на котором будет. Если мы в этом сезоне не выиграем золотые медали (поверьте, несмотря на текущую турнирную ситуацию, мы за них поборемся!), то в сезоне следующем снова включимся в чемпионскую гонку.

Да, нам надо усиляться, и наша селекционная служба в этом направлении работает, но усиляться надо только теми футболистами, которые сильнее наших нынешних, - сказал Суркис.
UA-Football
Ещё по теме:
Шахтер сыграет с Карпатами в Харькове
Криштиану Роналду: Это мой лучший сезон в карьере
Чеферин прибыл в Украину
Григорий Суркис о визите Чеферина в Украину
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Стеценко о возвращении Селезнева в Днепр
noimageЭнрике: Реал Сосьедад был гораздо лучше Барсы
noimageТимощук будет тренировать Зенит?
noimageБавария продлевает контракт с Роббеном
noimageРыбалка: У меня был сложный период, но я уже его пережил
Лента новостей
Загрузка...