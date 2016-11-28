Суркис: Игроки Динамо избалованы, но мы это исправим

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о ситуации в команде.

- Я вообще не понимаю, что значит "нет мотивации". Фильм о Лобановском надо раздать как учебное пособие не для первой команды, а для детей, которые приходят в нашу детско-юношескую футбольную школу. А еще для ребят из "Динамо" U-19, которые вот-вот начнут стучаться в двери первой команды.

А футболисты нынешнего "Динамо" уже немного избалованы. В том числе и мной... Но мы сейчас всё приведем в порядок. Мы им быстро поднимем мотивацию, поверьте мне. Если человеком потеряна мотивация, значит в киевском "Динамо" он играть не будет. Это первое. Второе. Говорят, денег много не бывает, но у меня складывается такое впечатление, что некоторые футболисты уже и за деньги играть не хотят. Впрочем, претензии у меня есть далеко не ко всем.

Единственное, что я могу сказать: та перестройка, которую начал Сергей Станиславович Ребров, была запоздалой. Меня уже обвиняют в том, что я дал указание перестраиваться в сентябре, по ходу сезона, но я ничего такого не говорил: я ставил задачу выйти из группы Лиги чемпионов. А вот о том, что имеет смысл начинать вводить в состав молодежь даже с риском провала сезона, мы с Сергеем Станиславовичем говорили еще в июне, понимая, что сделать громкие приобретения нам не удастся.

Под "громкими трансферами" я не имею в виду Роналду или Суареса - я имею в виду футболистов, которые значительно сильнее тех, кто сейчас есть в нашем составе. И вот таких исполнителей сейчас пригласить в "Динамо" практически невозможно. Если только не платить огромную транфсерную сумму и подписывать контракты на огромную заработную плату.

Считаю сейчас нецелесообразным платить такие деньги футболистам за то, чтобы они играли в сезоне 2-4 матча с "Шахтером" и два матча с командами, которые занимают третье место. Все кричали о сенсации, о том, что "Заря" будет на высоком месте. Но "Заря" будет на том месте, на котором она будет. И "Динамо" будет на том месте, на котором будет. Если мы в этом сезоне не выиграем золотые медали (поверьте, несмотря на текущую турнирную ситуацию, мы за них поборемся!), то в сезоне следующем снова включимся в чемпионскую гонку.

Да, нам надо усиляться, и наша селекционная служба в этом направлении работает, но усиляться надо только теми футболистами, которые сильнее наших нынешних, - сказал Суркис.