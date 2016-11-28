Энрике: Реал Сосьедад был гораздо лучше Барсы

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике прокомментировал ничейный результата матча чемпионата Испании с "Реал Сосьедадом".

"Реал Сосьедад" был гораздо лучше нас. Большинство команд пытаются добиться результата в матчах с нами, играя от защиты, но в этом поединке соперник действовал отлично, владел мячом и заслуживал трех очков.

Во втором тайме нам удалось немного выровнять игру, но этого было недостаточно, чтобы мы могли рассчитывать на победу. Шесть игроков "Реал Сосьедада" оказывали давление на нас на нашей половине поля, и нам было трудно выходить из-под прессинга. К тому же мы проиграли бесконечное количество единоборств.

Это был только 13-й тур, и сбрасывать со счетов чемпиона последних двух сезонов не нужно. Впереди еще долгий путь", - приводит слова Энрике официальный сайт каталонского клуба.

Напомним, что матч 13-го тура испанской Примеры между "Реал Сосьедадом" и "Барселоной" завершился вничью 1:1.