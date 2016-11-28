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Спорт
Футбол
28 ноября 16, 15:16
Тимощук будет тренировать Зенит?
тимощук
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Украинец замечен в Санкт-Петербурге

37-летний Анатолий Тимощук, у которого завершились трудовые соглашения с алматинским "Кайратом", после окончания матча Лиги Европы "Зенит" – "Маккаби" встречался с главным тренером "Зенита" Мирчей Луческу, а в субботу был замечен на игре первенства ФНЛ "Зенит"-2 – "Балтика".

Как стало известно "Спорту День за Днем", украинец рассматривает вариант трудоустройства в "Зенит". Самый оптимальный из них войти в тренерский штаб Луческу. Зимой Тимощук должен получить диплом PRO, пройдя обучение в Центре лицензирования Федерации футбола Украины. Лицензия позволяет работать в клубах РФПЛ.

Отметим, что по данным издания, Тимощук может получить предложение работы в Украине.
UA-Football
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