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Спорт
Футбол
28 ноября 16, 15:02
Бавария продлевает контракт с Роббеном
Роббен
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Арьен Роббен продолжит выступления за мюнхенский клуб

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что мюнхенский клуб собирается продлить еще на один год контракт с полузащитником Арьеном Роббеном.

"Арьен хочет остаться в "Баварии". Мы уже провели переговоры по поводу нового контракта, и Роббен подумает до Рождества. Думаю, мы подпишем соглашение. Новый договор будет рассчитан на один сезон", - приводит слова Румменигге Sport1.de.

Напомним, что Роббен выступает за "Баварию" с 2009 года. В нынешнем сезоне 32-летний нидерландский полузащитник провел в составе мюнхенской команды десять матчей и забил четыре гола.
UA-Football
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