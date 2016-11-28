Бавария продлевает контракт с Роббеном

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что мюнхенский клуб собирается продлить еще на один год контракт с полузащитником Арьеном Роббеном.

"Арьен хочет остаться в "Баварии". Мы уже провели переговоры по поводу нового контракта, и Роббен подумает до Рождества. Думаю, мы подпишем соглашение. Новый договор будет рассчитан на один сезон", - приводит слова Румменигге Sport1.de.

Напомним, что Роббен выступает за "Баварию" с 2009 года. В нынешнем сезоне 32-летний нидерландский полузащитник провел в составе мюнхенской команды десять матчей и забил четыре гола.