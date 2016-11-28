Рыбалка: У меня был сложный период, но я уже его пережил

Полузащитник "Динамо" Сергей Рыбалка поделился впечатлениями от игры своего клуба в осенней части чемпионата и дал оценку игре молодых партнеров.

- Осенняя часть сезона выдалась очень тяжелой для "Динамо", много потеряно очков, команду постоянно критикуют. Как справляетесь морально с этим? Как реагируете на критику? Часто читает то, что пишут в интернете?

- Такова футбольная жизнь, когда ты выигрываешь, то все тобой восхищаются. А когда ты где-то покажешь неудачную игру, то начинается критика.

Как я отношусь к критике? Сначала, когда очень критиковали в прессе, в комментариях, то это реально убивает футболиста, особенно, когда поливают грязью. Сейчас я уже более спокойно к этому отношусь, стараюсь не читать ни комментариев, ничего вообще.

Если есть критика от тренера или отца, людей, которые разбираются, то я всегда выслушаю, сделаю какие-то выводы и буду стараться улучшить свою игру.

- Месяц назад вы в интервью говорили, что вам стыдно за свою игру...

- Был такой период. У каждого футболиста есть какие-то спады, пожалуй, у меня и был такой спад. Сейчас понемногу выхожу из этого состояния. Я сам чувствую когда сыграл плохо, а когда хорошо. Был сложный период, но думаю, что я уже его пережил и все будет нормально.

- Какая игра в исполнении "Динамо" в этом сезоне самая лучшая?

- Хочется сравнивать на фоне сильных соперников. Но с теми сильными соперниками, которыми мы играли, мы не показали свой лучший футбол.

Да, мы побеждали "Олимпик" (0:4), "Волынь" (1:4), но это не те победы, которые приносят такое удовольствие. Если брать матчи с сильными соперниками, то, пожалуй, это первый тайм матча с "Шахтером", когда мы вели в счете. Вот в первом тайме мы действовали хорошо, прессинговали, были моменты у нас. Пожалуй, именно в первом тайме того матча, когда мы сыграли 1:1, тогда и был наш лучший футбол за это время.

- Как могли бы оценить игру молодых ребят, которые только вливаются в первую команду?

- Они чувствуют доверие тренера, мы стараемся их поддерживать. Никто, как раньше, не «пихает» им. Они действительно сейчас демонстрируют хороший футбол, они залужено выходят в стартовом составе и заслуженно получают доверие тренера. Хочется им пожелать, чтобы они не останавливались и помогали своей игрой клубу "Динамо" Киев.

- Матч против "Бешикташа" превратился в формальность. Что хотели бы сказать болельщикам?

- Очень обидно, что мы так выступили в этой Лиге чемпионов и уже последний тур ничего не решает. Хотелось бы попросить болельщиков, чтобы они пришли и поддержали нас. Мы постараемся показать хороший футбол, чтобы они остались довольны. Мы согреем их своей игрой, так как холодно на улице.

Надеюсь, что мы порадуем их результатом, игрой и они уйдут со стадиона довольными. Хотелось бы, чтобы стадион был заполнен. Пожалуйста, придите и поддержите нас! Мы все сделаем и отдадим все силы ради хорошего результата.

- Обмениваетесь футболками после матча, есть личная коллекция футболок?

- Если выиграем, то я подхожу поменяться, если проиграем и настроения нет, то ни обмениваюсь. Я не любитель того, чтобы подходить и просить футболку. Когда успокоюсь, то уже в раздевалке попрошу администратора обменять мою футболку на футболку соперника. Например, мы играли с "Манчестер Сити", так я даже ни с кем то ни обменивался футболками