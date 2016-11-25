Генинсон: Будущее Днепра выглядит безрадостно

Президент УПЛ Владимир Генинсон прокомментировал будущее "Днепра" и рассказал о санкциях, которые ожидают клуб.

- Самые большие трудности преследуют "Днепр". В ближайшее время, по моей информации, его ожидает очередное снятие очков - на этот раз девяти, за долги перед форвардом "Фиорентины" и сборной Хорватии Николой Калиничем.

К сожалению, это далеко не единственная претензия к клубу, при этом никакой позитивной динамики по долгам не наблюдается - попросту говоря, "Днепр", похоже, платить не собирается, а это значит, что его ждут новые наказания и будущее клуба выглядит безрадостно, - сказал Генинсон в комментарии журналу "Футбол".