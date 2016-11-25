Фонсека переходит в турецкий чемпионат?

В частности, об этом у него спросили журналисты во время пресс-конференции после матча с "Коньяспором".

"Сейчас я думаю только о "Шахтере". Я очень счастлив, хорошо себя чувствую в этом клубе. Честно говоря, у меня даже нет таких мыслей в голове. На данный момент не задумывался о том, чтобы уходить, поэтому сейчас ответить вам никак не могу", – признался португальский специалист.

Он также добавил, что знаком с местным чемпионатом, а также знает, какая фантастическая обстановка царит, насколько активны болельщики.

"Возможно, когда-нибудь в будущем я бы подумал. Но на данный момент не могу ничего сказать, потому что нахожусь в "Шахтере" и мне здесь хорошо», – резюмировал коуч.

Как сообщал "УРА-Информ", "Шахтер" с разгромным счетом обыграл "Коньяспор". После окончания поединка счет на табло показал 4:0.