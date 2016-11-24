Месси забил свой сотый гол в клубных соревнованиях

Об этом сообщает iSport.ua. Вчера каталонская Барселона гостила у шотландского Селтика в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Барса победила со счетом 2:0. Оба гола забил Лионель Месси. Мяч лидера каталонцев с пенальти стал стал для него 100-м в рамках всех международных клубных соревнованиях. 92 из этих ста голов он забил в рамках Лиги чемпионов, 3 в Суперкубке Европы и 5 на клубном Чемпионате мира. Для этого достижения Месси понадобилось 119 матчей.

Главным конкурентом для Месси является Криштиану Роналду, который забил 99 голов.

Как ранее сообщал УРА-Информ, президент "Барселоны" сказал, где Месси окончит карьеру.