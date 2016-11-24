Андрей Ярмоленко: Считаю, что сыграли мы неплохо

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко подвел итоги матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против итальянского "Наполи".

— Нам не стыдно за свою игру. Думаю, наши болельщики остались довольны. Мы играли агрессивно, пытались прессинговать. Конечно, не всегда это получалось, но считаю, что сыграли мы неплохо. В атаке, конечно, не все получалось, хоть и были предпосылки для хороших комбинационных действий. Где-то не хватало последнего паса, где-то кто-то из нас принимал неверное решение. Но, повторюсь, в целом, как мне показалось, играли мы достойно.

— На этом стадионе под 10-м номером долгие годы выступал легендарный Диего Марадона. Сегодня под 10-м номером в составе "Динамо" на поле "Сан-Паоло" вышел ты. Это служило для тебя дополнительной мотивацией?

— Я отдал все силы. Старался, как и все ребята, забить мяч, добыть три очка для "Динамо". Но, увы, я — не Марадона. А вот если бы у нас в составе был Марадона, то, уверен, мы бы точно победили.

— В конце матча было было видно, что вам не хватает сил. Причина в том, что пришлось изрядно потрудиться на оборону?

— Конечно. Думаю, вы сами видели, как хорошо "Наполи" контролирует мяч. Приходилось отрабатывать в обороне. Но при этом тренерский штаб требовал бежать в атаку: когда "Наполи" атакует, то у этой команды открывается много свободных зон. Так что приходилось и в обороне отрабатывать, и в атаку успевать убегать. Поэтому, думаю, не только я, а и все остальные ребята ближе к концу матча подсели, поскольку проделали сегодня колоссальный объем работы.

— Как будете настраиваться на ничего уже не решающий матч с "Бешикташем"?

— Я надеюсь, что на этот матч придут наши болельщики. Мы всегда играем для них. Хочу попросить динамовских поклонников, чтобы они пришли на стадион и поддержали нас. Наверное, в этой Лиге чемпионов мы выступили не так, как всем хотелось бы. Не хочу сейчас анализировать причины этого, но, считаю, что мы могли и должны были выступить намного лучше. Уверен, что в последнем матче групповой стадии отдадим на поле все свои и попробуем порадовать наших болельщиков победой в Лиге чемпионов.

— Как восприняли заявление президента "Динамо" о том, что команда требует обновления?

— Это мнение президента. И пока никто ничего по этому поводу не говорил. Если главный тренер команды или президент клуба считают, что необходимо проводить какие-то изменения, то это надо принять как должное.

— Сейчас много говорится о том, что игрокам "Динамо" не хватает мотивации. Про себя можешь такое сказать?

— Нет. Мне однозначно хватает мотивации — я всю жизнь мечтал играть в киевском "Динамо"! Как у меня может не быть мотивации играть за любимую команду? Более того, я уверен, что у всех остальных ребят тоже есть мотивация, просто после двух удачных сезонов и уходя ряда футболистов происходит омоложение команды, и нужно делать на это скидку.