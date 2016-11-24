Обзор итальянской прессы: Динамо блокирует Наполи

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри на пресс-конференции по окончании матча Лиги Чемпионов против киевского "Динамо" рассуждал о том, как непросто было его подопечным настроиться на матч, после ранних 3:3 в Стамбуле зная, что в математическом плане между ничьей и победой для его команды не существует никакой разницы. Если думать лишь о выходе из группы. В похожем, "математическом" настроении были выдержаны и отчеты итальянской прессы о матче, о самой игре призывая поскорее забыть.

"Одного очка будет достаточно для выхода" - гласит заголовок на сайте Tuttosport. "Команда Сарри была лишена искры. Решающей станет последняя игра против "Бенфики" - дополнено в подзаголовке. "Наполи" не добился большего, чем 0:0 против киевского "Динамо", и ныне ему придется бороться за выход в плей-офф Лиги Чемпионов в последнем матче в Португалии против "Бенфики". Очка хватит для прохода, однако сегодняшнее выступление не успокоило болельщиков, свистевших в адрес команды по окончанию матча".

Первый из двух коротеньких абзацев повествует о первом тайме и озаглавлен словами "Медленный Наполи". "В первом тайме "Наполи" был лишен искры. Несмотря на это, Мертенс иногда оказывался перед воротами, но в обоих случаях Рудько реагировал хорошо. Оборона украинцев казалась неидеальной, но проблемы команда Сарри испытывает скорее в центре поля, чем в атаке. Где мяч передвигается слишком медленно и без какой-либы инициативы от Хамшика никто не способен увеличить скорости".

В абзаце же о втором тайме под названием "Старающийся Габбьядини" можно прочитать: "Вторая половина началась шансом для "Наполи" с ударом Хамшика. Однако затем игра вновь вернулась к тому, что мы видели в первом тайме: хозяева атакуют, но без больших идей. Так что Сарри выпустил на поле более сильного физически Габбьядини и убрал с поля одного из худших, Инсинье. Лишь Габбьядини разбудил "Наполи" двумя опасными ударами. Наполи уже не способен жалить" - сразу переходит к сухому выводу журналист.

В заголовке статьи на сайте Gazzetta Dello Sport также говорилось о результате, который будет нужен в Лиссабоне. А в статье - о ненужности победы после стамбульского результата. В целом же журналист Джанлука Монти призвал поскорее забыть о выступлении "Наполи" в этом матче, особенно в первом тайме. "Закрытый и лишенный эмоций матч закончился не обрадовавшей никого ничьей". В описании событий в первом тайме, озаглавленном "ноль опасности", также упоминается о свисте болельщиков после финального свистка, поскольку "на последних минутах лишь гости пытались победить, вынуждаемые ситуацией в группе".

"С его 4-3-3 Ребров сделал очень мало в завершающей стадии, поскольку качество украинских атакеров без сомнения не является высоким. Тактические изменения и настрой соперников обещал высокие скорости, и хотя бы в первую четверть часа эмоций хватало, благодаря воодушевлению синего тризубца (Мертенс дважды был остановлен отчаянными действиями Рудька) и прорывам справа грозного Ярмоленка, который часто осложнял жизнь Гуляму. И наибольшая опасность исходила именно с этого фланга, поскольку Ярмоленко не отрабатывал в обороне с Инсинье, и "Динамо" рисковало пропустить с ударом издали Хамшика. Однако "модели Удине" и в Неаполе не хватало присутствия в штрафной и, как и на "Дачия Арене", мы ушли на перерыв без серьезных шансов забить".

"Габбьядини пытается" - не отличается новизной подзаголовок следующего абзаца. "Как и на "Фриули", "Наполи" постарался начать тайм с ударов по воротам, и, как и в субботу, под руководством Инсинье. Он прорвался в центр, заставил Морозюка нервничать и напугал Рудька, совершившего хорошие сейвы после удара из-за пределов штрафной Лоренциньо и отличного фирменного удара Хамшика. "Динамо" все еще не выглядело командой, пытающейся завладеть инициативой, наконец несколько включившись с помощью Сидорчука, своего самого одаренного полузащитника. К счастью для Сарри, Кулибали был привычной защитной скалой. А Габбьядини был единственным, кто играл за тренера. Нападающий дважды наносил удары по воротам в течение одной минуты с нацеленностью, незнакомой другим "синим"... "Динамо" было обязано побеждать и пошло вперед, Рейна вызвал дрожь на "Сан Паоло", потеряв простой мяч. Ему повезло, что расплата не наступила".

La Repubblica потрудился выставить оценки игрокам обеих команд, причем наивысшую из поставленных - 6.5 - среди игроков "Наполи" получил лишь один - Марек Хамшик. А среди игроков "Динамо" - сразу пятеро. Сейвы Артема Рудько названы "решающими", а выходы - хорошими. Жизнь Николая Морозюка против "призрака Инсинье" - очень простой, а выступление против сместившегося затем на его фланг Мертенса - также хорошим. "Один из лучших динамовцев" Домагой Вида "командовал обороной с помощью опыта и взвешенного руководства". Сергей Рыбалка "стоял на пути оппонентов, особенно во второй половине". А Андрей Ярмоленко "выделялся благодаря всплескам, хотя все еще не демонстрирует свой талант в полной мере". При этом выступления Виктора Цыганкова ("разочаровал") и Артема Беседина ("оставался изолированным и практически отказывался бороться") были признаны плохими с оценкой 5.

В отчете же о матче (в заголовке которого говорилось о безыдейности "Наполи" и вспоминалось о "Бенфике") Джакопо Манфреди саркастично заявлял, что "коллекционирования угловых (17) парнями Сарри оказалось недостаточно для того, чтобы удивить украинцев". "Матч был продолжающимся страданием. "Наполи" не нашел правильную игру в первые полчаса, в которые украинцам было тяжело против скорости Мертенса и Инсинье и остановился на осложнении жизни соперника без нахождения острых окончаний". Манфреди в который раз вспоминает об отсутствии Аркадиуша Милика (без которого было "слишком много ненужных кроссов против Хачериди и Виды, переигрывавших форвардов "Адзурри"), о недостаточном воображении в поиске альтернативных путей. И ударов издали было недостаточно для того, чтобы переиграть внимательного Рудька. "А, поняв намек, "Динамо" сомкнуло ряды, и "Наполи" начал страдать. Особенно из-за плохого движения без мяча". А в абзаце, посвященном второму тайму, и здесь говорится о Габбьядини и об увлечении Мертенса, Инсинье и Хамшика индивидуальной игрой.

О чем говорилось в заголовке статьи на Corriere Dello Sport, вы, наверное, уже догадались. В отчете же говорится о "ложном шаге", "ненахождении правильного пути", хорошем начале "Наполи", но последующей потере динамики и мобильности, что использовала украинская оборона. Лишь во втором тайме "Наполи включил турбо-двигатель" и создал удар Хамшика, прорыв Кальехона "в последний момент остановленный подкатом Хачериди" и удары Габбьядини, "не изменившие результат".

Региональный же сайт Il Mattino озаглавил отчет словами "Динамо" блокирует "Наполи", говоря и о "сломавшихся против обороны "Динамо" "Адзурри". А в тексте Роберто Вентре вспомнил о "бесполезных 17-ти угловых", свисте болельщиков и "эмоциях, стремящихся к нулю", отмечая уверенную и внимательную игру Рудька и слишком медленное перекатывание мяча футболистами "Наполи".