Сергей Рыбалка: Ничья - закономерный результат

Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Рыбалка рассказал о матче с итальянским "Наполи" в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

"Раз не выиграли, то результат уже негативный. А позитив в том, что сегодня на поле было десять украинцев, много молодых ребят. Считаю, мы неплохо играли, хотя и не было каких-то слишком опасных моментов.

В целом, ничья - закономерный результат. У "Наполи" были удары, но я бы не сказал, что они были какими-то опасными. Били или по центру, когда Рудько ловил, или после выходов один на один — их было пару в начале игры, когда мы не разобрались, но тогда Артур спас. А других особо опасных моментов я не припомню. Да, наши соперники сегодня чаще нас наносили удары по воротам, но они ведь играли дома.

Мы сюда ехали за победой, но не получилось. Хотели сделать подарок президенту на День рождения в виде победы. В такое тяжелое время, в той ситуации, в которой находится наша страна и чемпионат Украины, он делает все возможное, чтобы команда была на плаву. Большое ему спасибо за это. Повторюсь, хотели сделать подарок, но не вышло. Однако, думаю, сегодняшняя игра его не расстроила. Теперь будем делать все возможное, чтобы догнать в чемпионате "Шахтер", и будем настраиваться на это", - сказал Рыбалка.