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Спорт
Футбол
24 ноября 16, 10:56
В Неаполе полиция задержала 86 украинских болельщиков
ультрас Динамо
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Не все смогли попасть на футбол

Вчера в Неаполе в рамках 5-го тура группового раунда Лиги Чемпионов "Наполи" принимал "Динамо".

Однако не все болельщики киевского клуба смогли попасть на этот матч. Как сообщает журналист канала 2+2 Роман Бебех, 86 болельщиков провели ночь в полицейский участок, и только под утро были выпущены. Причины задержания украинский не указываются.

Напомним, что известно о двух случаях нападения на болельщиков "Динамо". Два Украинцы понесли ножевых ранений, но угрозы их жизни нет.

86 українських фанів до футболу у Неаполі не доїхали.В цей час були у відділку.Відпустили їх близько 5 ранку завдяки зусиллям нашого консула

— Роман Бебех (@roman_bebekh) 24 листопада 2016 р.

UA-Football
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