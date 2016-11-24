В Неаполе полиция задержала 86 украинских болельщиков

Вчера в Неаполе в рамках 5-го тура группового раунда Лиги Чемпионов "Наполи" принимал "Динамо".

Однако не все болельщики киевского клуба смогли попасть на этот матч. Как сообщает журналист канала 2+2 Роман Бебех, 86 болельщиков провели ночь в полицейский участок, и только под утро были выпущены. Причины задержания украинский не указываются.

Напомним, что известно о двух случаях нападения на болельщиков "Динамо". Два Украинцы понесли ножевых ранений, но угрозы их жизни нет.

86 українських фанів до футболу у Неаполі не доїхали.В цей час були у відділку.Відпустили їх близько 5 ранку завдяки зусиллям нашого консула