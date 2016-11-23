Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.24
USD
25.66
RUB
0.40
EUR
26.98
USD
25.57
RUB
0.40
EUR
28.74
USD
26.89
RUB
0.42
Спорт
Футбол
23 ноября 16, 16:05
Неймару грозит тюремный срок и штраф в 10 миллионов евро
Неймар
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Прокуратура выдвинула обвинения нападающему "Барселоны"

Прокуратура Испании выдвинула обвинения нападающему "Барселоны" Неймару по делу о его трансфере из "Сантоса" в каталонский клуб.

Прокурор требует для бразильского форварда, подозреваемого в мошенничестве, два года тюремного заключения и штраф в размере десяти миллионов евро, сообщает Cadena Ser.

Ранее стало известно, что бразильская инвестиционная группа DIS, которая ранее владела 40 процентами прав на Неймара, подала жалобу в испанский суд о сокрытии части доходов от трансфера игрока. Утверждается, что сумма, которая официально была заявлена при переходе бразильца, была явно занижена для уклонения от уплаты налогов.

Также обвинения с требованием двухлетнего лишения свободы были выдвинуты против отца Неймара и бывшего президента "Барселоны" Сандро Росселя, которому грозит пять лет тюрьмы и штраф 10 миллионов евро.

Сам каталонский клуб может быть оштрафован на 8,44 миллиона евро, а "Сантос" - на семь миллионов. Для экс-президента бразильского клуба Одилио Родригеса требуют тюремного заключения на три года.

Обвинения также выдвигаются против нынешнего главы "Барселоны" Жозепа Бартомеу.
UA-Football
Ещё по теме:
Неймар решил стать певцом
Штаб Фьюри об употреблении боксером кокаина
Иньеста: Было бы приятно выиграть в 600-м матче за Барсу
Луис Энрике: Во втором тайме мы едва не вырвали ничью
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Маурицио Сарри: Динамо не везет в нынешней Лиге чемпионов
noimageВорскла больше всех в УПЛ должна игрокам
noimageМанчини или Бенитес могут возглавить Вест Хэм Юнайтед
noimageМарко Ройс может выйти на поле в матче с Легией
noimageДинамо и Шахтер сыграют в понедельник на НСК "Олимпийский"
Лента новостей
Загрузка...