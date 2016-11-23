Неймару грозит тюремный срок и штраф в 10 миллионов евро

Прокуратура Испании выдвинула обвинения нападающему "Барселоны" Неймару по делу о его трансфере из "Сантоса" в каталонский клуб.

Прокурор требует для бразильского форварда, подозреваемого в мошенничестве, два года тюремного заключения и штраф в размере десяти миллионов евро, сообщает Cadena Ser.

Ранее стало известно, что бразильская инвестиционная группа DIS, которая ранее владела 40 процентами прав на Неймара, подала жалобу в испанский суд о сокрытии части доходов от трансфера игрока. Утверждается, что сумма, которая официально была заявлена при переходе бразильца, была явно занижена для уклонения от уплаты налогов.

Также обвинения с требованием двухлетнего лишения свободы были выдвинуты против отца Неймара и бывшего президента "Барселоны" Сандро Росселя, которому грозит пять лет тюрьмы и штраф 10 миллионов евро.

Сам каталонский клуб может быть оштрафован на 8,44 миллиона евро, а "Сантос" - на семь миллионов. Для экс-президента бразильского клуба Одилио Родригеса требуют тюремного заключения на три года.

Обвинения также выдвигаются против нынешнего главы "Барселоны" Жозепа Бартомеу.