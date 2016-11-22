Маурицио Сарри: Динамо не везет в нынешней Лиге чемпионов

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри прокомментировал ближайший матч против киевского "Динамо" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов, отметив, что его команда настроена получить в этой игре "необходимый результат".

Напомним, что перед этим туром команды в группе В расположились следующим образом: "Наполи" (7 очков), "Бенфика" (7), "Бешикташ" (6) и "Динамо" (1).

"Мы настроены на то, чтобы получить завтра необходимый результат. Мы пока не заглядываем вперед и не делаем никаких расчетов возможных вариантов окончания этого этапа хотя бы потому, что все будет решаться в последнем туре ", - сказал Сарри на предматчевой пресс-конференции, сообщает Football Italia.

Наставник "Партенопеи" считает, что их ближайшему сопернику не везет в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, хотя они были близки к успеху. В качестве примера он приводит матче киевлян против "Бенфики" (0:1) в Лиссабоне и против "Бешикташа" в Стамбуле (1:1) - в обоих поединках "Динамо" заслуживало на ничью, считает итальянец.

Тренер неаполитанцев также назвал "Динамо" сильной командой и отметил единство всего коллектива. "На выезде они часто берут очки. У них есть хорошие игроки, в том числе среди юных исполнителей, но которые не будут их преимуществом или недостатком. Футболисты бывают или хорошие, или плохие, а не молодые и старые", - добавил Сарре.

Специалист отметил, что кроме лидера соперника Андрея Ярмоленко, у киевлян "сильная полузащита", назвав имена Дениса Гармаша, Сергея Рыбалки и Сергея Сидорчука.

"Мы знаем, что этот поединок будет сложным. С ними тяжело играть. Поэтому нужно сосредоточиться на своей игре", - добавил он.

Сарре также сообщил, что накануне в общую группу после травмы вернулся нападающий команды Маноло Габбьядини (12 матчей и 2 гола в этом сезоне), но тренер пока не может сказать сможет ли футболист принять участие в завтрашней игре - решение по нему будет приниматься после двух последних тренировок перед встречей с украинским коллективом.

На вопрос журналистов, можно ли считать, что победой над "Удинезе" (2:1) в Серии А на прошлых выходных его команда начинает возрождетние (до этого "Наполи" три матча подряд не мог победить – UA-Футбол), итальянец сказал: "Команда никогда и не умирала. Она преодолела сложный период и вернулась на путь побед ". Тренер, впрочем, добавил, что его футболистам нужно больше заботиться об обороне, для того, чтобы продолжить побеждать.

Напомним, что поединок "Наполи" - "Динамо" состоится в среду, 23 ноября. Начало матча в 21.45.