Ворскла больше всех в УПЛ должна игрокам

Полтавская "Ворскла" продолжает оставаться рекордсменном по задолженности перед игроками среди команд УПЛ.

Как сообщает "Футбол 24", игрокам выплатили 30% зарплаты за октябрь и 20% зарплаты за февраль.

Таким образом, задолженность в Полтаве не сокращается, а даже растет. Без учета частичной выплаты, задолженность составляет без малого 9 месяцев. В ноябре пошел 10-й месяц долга.

В то же время, в "Заре" задолженность сокращается и составляет 3-4 месяца. В "Днепре" выплатили футболистам зарплату по октябрь включительно. В "Динамо" футболистам должны деньги за последние 1-2 месяца.

Единственным клубом УПЛ, в котором выплаты проводятся по графику, является "Шахтер".