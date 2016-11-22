Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.41
USD
25.78
RUB
0.40
EUR
27.16
USD
25.59
RUB
0.40
EUR
28.43
USD
26.62
RUB
0.42
Спорт
Футбол
22 ноября 16, 17:35
Ворскла больше всех в УПЛ должна игрокам
Ворскла
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Долги клуба растут

Полтавская "Ворскла" продолжает оставаться рекордсменном по задолженности перед игроками среди команд УПЛ.

Как сообщает "Футбол 24", игрокам выплатили 30% зарплаты за октябрь и 20% зарплаты за февраль.

Таким образом, задолженность в Полтаве не сокращается, а даже растет. Без учета частичной выплаты, задолженность составляет без малого 9 месяцев. В ноябре пошел 10-й месяц долга.

В то же время, в "Заре" задолженность сокращается и составляет 3-4 месяца. В "Днепре" выплатили футболистам зарплату по октябрь включительно. В "Динамо" футболистам должны деньги за последние 1-2 месяца.

Единственным клубом УПЛ, в котором выплаты проводятся по графику, является "Шахтер".
UA-Football
Ещё по теме:
Первый квалифай-раунд ЛЕ: Интересы украинских клубов
Лига Европы: Жеребьевка
Трансляция матчей 1-го тура украинской Премьер-лиги
Грозный: Даже не хочется смотреть матчи УПЛ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Маурицио Сарри: Динамо не везет в нынешней Лиге чемпионов
noimageМанчини или Бенитес могут возглавить Вест Хэм Юнайтед
noimageМарко Ройс может выйти на поле в матче с Легией
noimageДинамо и Шахтер сыграют в понедельник на НСК "Олимпийский"
noimageМесси за отказ от контракта с Барсой дают 100 миллионов евро
Лента новостей
Загрузка...