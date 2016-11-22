Манчини или Бенитес могут возглавить Вест Хэм Юнайтед

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич в связи с неудачными результатами команды в первой части сезона может быть уволен из клуба, информирует telegraph.co.uk.

В АПЛ лондонский клуб набрал 11 очков после 12-ти туров и находится выше зоны вылета лишь на одно очко. Поэтому совладельцы "Вест Хэма" Дэвид Салливан и Дэвид Голд обдумывают будущее Билича в команде.

Сообщается, что в случае отставки 48-летнего хорватского специалиста, кандидатами на вакантный пост будут Роберто Манчини, Руди Гарсия, Эдди Хау и Рафаэль Бенитес.