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Спорт
Футбол
22 ноября 16, 14:55
Манчини или Бенитес могут возглавить Вест Хэм Юнайтед
Бенитес
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Также среди претендентов на пост наставника "молотобойцев" - Руди Гарсиа и Эдди Хау

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич в связи с неудачными результатами команды в первой части сезона может быть уволен из клуба, информирует telegraph.co.uk.

В АПЛ лондонский клуб набрал 11 очков после 12-ти туров и находится выше зоны вылета лишь на одно очко. Поэтому совладельцы "Вест Хэма" Дэвид Салливан и Дэвид Голд обдумывают будущее Билича в команде.

Сообщается, что в случае отставки 48-летнего хорватского специалиста, кандидатами на вакантный пост будут Роберто Манчини, Руди Гарсия, Эдди Хау и Рафаэль Бенитес.
UA-Football
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