Месси за отказ от контракта с Барсой дают 100 миллионов евро

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил предложение в размере 100 миллионов евро за отказ от продления контракта с каталонским клубом, утверждает El Mundo.

Неназванный клуб готов заплатить 29-летнему футболисту эту сумму в качестве подъемных, чтобы убедить его покинуть команду "блаугранас" и не выплачивать за аргентинца отступные в размере 250 миллионов евро и налоги.

Какой именно клуб выступил с таким предложением, не уточняется, но, по информации источника, одним из претендентов на Месси является "Манчестер Сити", который тренирует Хосеп Гвардиола.

Отметим, что действующий договор аргентинского форварда с каталонцами рассчитан до лета 2018 года.

Ранее уже сообщалось, что Месси якобы отказывается продлевать контракт с "Барселоной", но президент "блаугранас" Жосеп Бартомеу в свою очередь выразил уверенность, что договор вскоре будет подписан.