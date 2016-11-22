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Спорт
Футбол
21 ноября 16, 14:47
Ньюкасл заинтересован в Лэмпарде
Лэмпард
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38-летний полузащитник может продолжить карьеру в "Ньюкасле"

"Ньюкасл" проявляет интерес к бывшему полузащитнику "Челси" Фрэнку Лэмпарду, выступавшему в последнее время за "Нью-Йорк Сити".

Как сообщает Express, "Сороки" могут предложить 38-летнему футболисту контракт до конца сезона, который будет продлен еще на один год, если команда выйдет в Премьер-лигу.

Напомним, ранее Лэмпард сообщил, что покинет "Нью-Йорк Сити" после истечения контракта в конце этого года. Если он примет решение завершить карьеру игрока, то может получить должность в структуре "Челси" или пойти работать экспертом на телевидение.
UA-Football
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