Ньюкасл заинтересован в Лэмпарде

"Ньюкасл" проявляет интерес к бывшему полузащитнику "Челси" Фрэнку Лэмпарду, выступавшему в последнее время за "Нью-Йорк Сити".

Как сообщает Express, "Сороки" могут предложить 38-летнему футболисту контракт до конца сезона, который будет продлен еще на один год, если команда выйдет в Премьер-лигу.

Напомним, ранее Лэмпард сообщил, что покинет "Нью-Йорк Сити" после истечения контракта в конце этого года. Если он примет решение завершить карьеру игрока, то может получить должность в структуре "Челси" или пойти работать экспертом на телевидение.



