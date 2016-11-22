Судейские назначения: Наполи - Динамо

УЕФА определился с главным арбитром матча и другмми официальными лицами матча 5-го тура группового раунда Лиги Чемпионов между "Наполи" и "Динамо".

Главный арбитр встречи - Овидиу Хацеган. Ассистенты арбитра - Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Дополнительные ассистенты арбитра - Раду Петреску и Себастьян Колтеску. 4-й арбитр - Раду Гынгуляк. Вся судейская бригада из Румынии.

Судейский наблюдатель Хуан Антонио Фернандем Марин из Испании. Делегат УЕФА Теуво Холопайнен из Финляндии.

Напомним, что поединок "Наполи" - "Динамо" состоится в среду, 23 ноября. Начало матча в 21.45.