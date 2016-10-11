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11 октября 16, 16:34
Коноплянка вернулся в Шальке
Коноплянка
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Хавбек уже приступил к работе

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка вернулся в расположение гельзенкирхенского клуба после паузы на матчи сборных.

Пресс-служба "кнаппенов" сообщает, что украинец стал первым, кто вернулся в расположение "Шальке" из международной паузы и уже приступил к тренировкам.

Yevhen #Konoplyanka was the first #S04 international to return and complete training today! pic.twitter.com/mn7NZ75K9R

— FC Schalke 04 (@s04_en) 11 октября 2016 г.

Напомним, что во время перерыва Коноплянка отыграл в двух матчах за сборную Украины в отборе на ЧМ-2018 против Турции (2:2) и Косово (3:0).

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27-летний украинец перебрался в "Шаьке" этим летом. За первый месяц карьеры в Германии хавбек провел четыре матча.
UA-Football
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