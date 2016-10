Коноплянка вернулся в Шальке

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка вернулся в расположение гельзенкирхенского клуба после паузы на матчи сборных.

Пресс-служба "кнаппенов" сообщает, что украинец стал первым, кто вернулся в расположение "Шальке" из международной паузы и уже приступил к тренировкам.

Yevhen #Konoplyanka was the first #S04 international to return and complete training today! pic.twitter.com/mn7NZ75K9R

Напомним, что во время перерыва Коноплянка отыграл в двух матчах за сборную Украины в отборе на ЧМ-2018 против Турции (2:2) и Косово (3:0).

27-летний украинец перебрался в "Шаьке" этим летом. За первый месяц карьеры в Германии хавбек провел четыре матча.