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Спорт
Футбол
11 октября 16, 11:58
Андрей Несмачный: Пока нельзя выделить фаворита в группе
Несмачный
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Главная борьба у сборной Украины еще впереди

Бывший защитник сборной Украины Андрей Несмачный высказал свое мнение о положении дел в отборочной группе главной команды страны на ЧМ-2018.

- Пока хорваты и исландцы вырвались вперед. Но это еще ничего не значит, поскольку вся борьба впереди.

Пока нельзя выделить фаворита группы. Нам же самое главное не терять очки в матчах с соперниками, в которых мы являемся явными фаворитами.

Хотя в той же игре с Турцией по игре украинцы смяли соперника и должны были брать три очка. Но проявилась наша старая "болезнь" - после 2:0 сыграть на удержание счета, за что и поплатились.

Возможно, сил на концовку тоже уже не хватило. Но это тоже опыт и из него надо вынести правильные выводы, - сказал Несмачный.
UA-Football
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