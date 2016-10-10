Ребров: Если игрок утратил мотивацию, его надо отпускать

Главный тренер "Динамо" Сергей Ребров рассказал о проблемах с мотивацией у футболистов команды.

- Есть игроки, которые теряют мотивацию. Я считаю, что в любой хорошей команде игроки должны приходить и уходить. Должны обновляться 3-4 позиции. Если тренерский штаб или президент видят, что игрок утратил мотивацию, то его нужно отпускать. И на эту позицию приглашать того, кто способен своей мотивацией зарядить всю команду.

Сложно 2-3 сезона работать с одними и теми же футболистами. У нас сейчас такая ситуация и от этого никуда не денешься, – сказал Ребров в эфире программы "ПроФутбол".