Матч Турция - Украина стал самым зрелищным во втором туре

Встреча сборных Турции и Украины, которые сыграли вничью 2:2, была названа сайтом Евро-рейтинг самой зрелищной во втором туре европейского отбора к ЧМ-2018.

"Игра с участием сборной Украины возглавила ТОП-9 самых зрелищных матчей второго тура отбора к ЧМ-2018. Рейтинг поединка Турция-Украина – 6,60 балла, что является наилучшим результатом. Преображение нашей команды за столь короткий срок кажется невероятным, если вспомнить, как играла Украина на ЕВРО-2016.

Вторым по зрелищности поединком оказалась встреча Исландия-Финляндия (6,35 баллов). Также малопрогнозируемый результат, хотя Исландия в этом году уже доказывала, что способна демонстрировать игру, привлекательную для зрителя.

Третье-четвертое места разделили игры Македония-Израиль и Польша-Дания, где зрителю чувствовали себя, как на американских горках. А футболисты демонстрировали динамичную, содержательную и бескомпромиссную игру", - пишет Евро-рейтинг.

Самым скучным назван поединок Лихтенштейн – Албания (0:2), в первую тройку также вошли матчи Словения – Словакия (1:0) и Ирландия – Грузия (1:0).

Рейтинг зрелищности матча составляется на основании ряда показателей, характеризующих интенсивность, динамичность, бескомпромиссность, содержательность игры.