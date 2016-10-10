Дидье Дешам: Главная цель на матч с Нидерландами - победа

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о задачах команды на предстоящий матч квалификации ЧМ-2018 против Нидерландов.

"Главная цель на матч с Нидерландами - это победа. С такими мыслями мы должны выйти на поле, а потом посмотрим, как все сложится.

Если сыграем вничью, что это тоже будет неплохим результатом. Я не буду давать своим игрокам указание обязательно не проиграть, ведь мы должны стремиться только к победе", - приводит слова Дешама Goal.com.

Напомним, что отборочный матч ЧМ-2018 между сборными Нидерландов и Франции состоится в понедельник, 10 октября. Начало в 21:45.