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Спорт
Футбол
10 октября 16, 16:17
Дидье Дешам: Главная цель на матч с Нидерландами - победа
Дидье Дешам
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Тренер сборной Франции Дидье Дешам - о матче с Нидерландами

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о задачах команды на предстоящий матч квалификации ЧМ-2018 против Нидерландов.

"Главная цель на матч с Нидерландами - это победа. С такими мыслями мы должны выйти на поле, а потом посмотрим, как все сложится.

Если сыграем вничью, что это тоже будет неплохим результатом. Я не буду давать своим игрокам указание обязательно не проиграть, ведь мы должны стремиться только к победе", - приводит слова Дешама Goal.com.

Напомним, что отборочный матч ЧМ-2018 между сборными Нидерландов и Франции состоится в понедельник, 10 октября. Начало в 21:45.
UA-Football
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