Трансляция матча отбора ЧМ-2018 Нидерланды - Франция

В понедельник, 10 октября, в Амстердаме состоится матч третьего тура квалификации Чемпионата мира-2018 между сборными Нидерландов и Франции.
Обе команды подходят к очному противостоянию, имея в своем активе по четыре очка после двух туров отборочного турнира. "Оранжевые", провалившие предыдущий квалификационный цикл и пропустившие Евро-2016, на старте отбора ЧМ-2018 сыграли вничью 1:1 со Швецией и одержали победу со счетом 4:1 над Беларусью. "Синие" в первых двух матчах разошлись миром 0:0 с белорусами и обыграли 4:1 Болгарию.
Поединок сборных Нидерландов и Франции, являющихся фаворитами в борьбе за первое место в отборочной группе ЧМ-2018, смотрите в прямом эфире в Украине на телеканале Футбол 1. Начало матча в 21:45.
Также прямую онлайн видеотрансляцию матча квалификации ЧМ-2018 Нидерланды - Франция будут проводить:Нидерланды - NPO 3
Всего за свою историю сборные Нидерландов и Франции провели между собой 36 матчей, и пока в очном противостоянии преимущество на стороне французской национальной команды: 17 побед, шесть ничьих и 13 поражений.