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Спорт
Футбол
10 октября 16, 16:08
Трансляция матча отбора ЧМ-2018 Нидерланды - Франция
Франция
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Где покажут матч отборочного этапа Чемпионата мира 2018 Нидерланды - Франция онлайн.

В понедельник, 10 октября, в Амстердаме состоится матч третьего тура квалификации Чемпионата мира-2018 между сборными Нидерландов и Франции.

Обе команды подходят к очному противостоянию, имея в своем активе по четыре очка после двух туров отборочного турнира. "Оранжевые", провалившие предыдущий квалификационный цикл и пропустившие Евро-2016, на старте отбора ЧМ-2018 сыграли вничью 1:1 со Швецией и одержали победу со счетом 4:1 над Беларусью. "Синие" в первых двух матчах разошлись миром 0:0 с белорусами и обыграли 4:1 Болгарию.

Поединок сборных Нидерландов и Франции, являющихся фаворитами в борьбе за первое место в отборочной группе ЧМ-2018, смотрите в прямом эфире в Украине на телеканале Футбол 1. Начало матча в 21:45.

Также прямую онлайн видеотрансляцию матча квалификации ЧМ-2018 Нидерланды - Франция будут проводить:

Нидерланды - NPO 3 
Франция - RTL Nitro, TF1 
Англия - ITV 4 UK 
Германия - RTL Nitro 
Италия - Sky Sport 3 HD Italia, Sky Calcio 1 
Испания - Canal+ Multideporte 1, Movistar+ 
Португалия - Sport TV1 
Польша - Polsat Sport, IPLA 
Словакия - Sport 1 CZ/SK 
Венгрия - Sport 1 Hungary

Всего за свою историю сборные Нидерландов и Франции провели между собой 36 матчей, и пока в очном противостоянии преимущество на стороне французской национальной команды: 17 побед, шесть ничьих и 13 поражений.
UA-Football
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