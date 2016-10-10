Трансляция матча отбора ЧМ-2018 Нидерланды - Франция

В понедельник, 10 октября, в Амстердаме состоится матч третьего тура квалификации Чемпионата мира-2018 между сборными Нидерландов и Франции.

Обе команды подходят к очному противостоянию, имея в своем активе по четыре очка после двух туров отборочного турнира. "Оранжевые", провалившие предыдущий квалификационный цикл и пропустившие Евро-2016, на старте отбора ЧМ-2018 сыграли вничью 1:1 со Швецией и одержали победу со счетом 4:1 над Беларусью. "Синие" в первых двух матчах разошлись миром 0:0 с белорусами и обыграли 4:1 Болгарию.

Поединок сборных Нидерландов и Франции, являющихся фаворитами в борьбе за первое место в отборочной группе ЧМ-2018, смотрите в прямом эфире в Украине на телеканале Футбол 1. Начало матча в 21:45.

Также прямую онлайн видеотрансляцию матча квалификации ЧМ-2018 Нидерланды - Франция будут проводить:

Франция - RTL Nitro, TF1

Англия - ITV 4 UK

Германия - RTL Nitro

Италия - Sky Sport 3 HD Italia, Sky Calcio 1

Испания - Canal+ Multideporte 1, Movistar+

Португалия - Sport TV1

Польша - Polsat Sport, IPLA

Словакия - Sport 1 CZ/SK