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Спорт
Футбол
10 октября 16, 15:57
Шевченко не может заставить Коноплянку играть как надо?
Коноплянка
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Бывший форвард сборной Украины, а ныне телевизионный эксперт Виктор Леоненко в эфире программы "Великий футбол"на телеканале "Футбол 1"оценил матч сине-желтых против Косово в рамках отбора к ЧМ-2018.

Бывший форвард сборной Украины, а ныне телевизионный эксперт Виктор Леоненко в эфире программы "Великий футбол"на телеканале "Футбол 1"оценил матч сине-желтых против Косово в рамках отбора к ЧМ-2018.

- Я не вижу проблем вообще с Косово. Проблему сами себе создали. В первую очередь, повлияло то, что не давали пенальти, второе – что Шевченко не может пока заставить Коноплянку играть правильно. Почему не получалось? Да потому, что Коноплянка занимался собой, уходил вправо – бил. Справа у Бутко и Ярмоленко передачами не получалось находить своих. Сколько раз ударил Кравец? Один, когда попал в защитника и мяч залетел. До него мячи попросту не доходили, хотя двигался много.

По поводу состава, то победный состав то не меняют. Шевченко показывает игрокам, что он им доверяет. По заменам: вышел Караваев, тут же обвел соперника, прострелил, и ниоткуда момент появился. А он просто нашел своего. Концовка игры получилась. Хотя, дай судья два пенальти – и игра по-другому бы сложилась.

Сейчас любой болельщик сборной сравнивает эту команду с командой Фоменко. А игра другая, команда сама молодая и новая, так же, как и тренерский состав. Я Шевченко даю год на становление команды.

Напомним, что сборная Украины выиграла у Косово со счетом 3:0. Голы в составе команды Шевченко забивали Кравец, Ярмоленко и Ротань.
UA-Football
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