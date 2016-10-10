Джанлуиджи Буффон: Италия заслужила победу над Македонией

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон дал комментарий по поводу волевой победы над Македонией в матче квалификации ЧМ-2018.

"Матч с Македонией получился странным. Мы повели в счете, но не смогли правильно воспользоваться этим преимуществом.

Мы позволили сопернику создать очень много опасных моментов, что не свойственно нашей команде. Но главное, что добыли нужный результат. Мы заслужили эту победу", - цитирует Буффона Tmw.

Напомним, что в матче квалификации ЧМ-2018 сборная Италии добыла победу над Македонией со счетом 3:2.