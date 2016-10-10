Тарас Степаненко: При Шевченко играем уже совсем по-другому

Опорный полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко в эфире телеканала "Футбол 1" рассказал о работе под руководством Андрея Шевченко.
- Если посмотреть, то под руководством Андрея Николаевича прошло всего два сбора, на которых мы провели около шести-семи тренировок, а играем уже совсем по-другому.
Если есть хороший тренер и хорошие заготовки, то можно команду создать и за короткий промежуток времени, – сказал Степаненко.
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