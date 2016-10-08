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Спорт
Футбол
8 октября 16, 09:23
Чем недоволен Андрей Шевченко после игры с турецкой сборной?
Андрей Шевченко
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Главный тренер украинской сборной рассказал, что его не удовлетворило в игре с турецкой сборной.

По словам Андрея Шевченко, игра подопечных выглядела достойно, однако претензии имеются непосредственно к результату.

Напомним, что Украина забила два гола сопернику, а после пропустила столько же. В итоге стороны разошлись результативной ничьей.

"Если будем и дальше так играть, подтянем слабые стороны, которые, конечно же, тоже есть, то все будет хорошо. Игрой я доволен, результатом, учитывая, что мы упустили победу, ведя 2:0, - не совсем", – признался наставник в интервью "Террикон".

Как сообщал, тем временем главный тренер турков Фатих Терим признался, что в первом тайме вообще не узнавал свою команду.
URA-Inform
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