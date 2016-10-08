Ювентус ответил Абрамовичу касательно трансфера Бонуччи

В обмен на итальянца "Старая синьора" требует 50 миллионов фунтов стерлингов, а также хавбека Сеска Фабрегаса.

Напомним, что ранее владелец "синих" заявил главному тренеру "Юве" Антонио Конте, что готов выложить 60 миллионов фунтов стерлингов за центрбека.

Как сообщал "УРА-Информ", в прессе появились слухи относительно того, что состав "Манчестер Юнайтед" может пополниться украинцем. Однако сам Андрей Ярмоленко признался, что его агент пребывает в Англии по личным делам, и вряд ли речь идет о трансферных договоренностях нападающего "Динамо" с "красными дъяволами".