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Спорт
Футбол
8 октября 16, 09:20
Ювентус ответил Абрамовичу касательно трансфера Бонуччи
Бонуччи
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Руководство "Ювентуса" озвучило свои условия относительно перехода Леонардо Бонуччи в стан лондонского "Челси".

В обмен на итальянца "Старая синьора" требует 50 миллионов фунтов стерлингов, а также хавбека Сеска Фабрегаса.

Напомним, что ранее владелец "синих" заявил главному тренеру "Юве" Антонио Конте, что готов выложить 60 миллионов фунтов стерлингов за центрбека.

Как сообщал "УРА-Информ", в прессе появились слухи относительно того, что состав "Манчестер Юнайтед" может пополниться украинцем. Однако сам Андрей Ярмоленко признался, что его агент пребывает в Англии по личным делам, и вряд ли речь идет о трансферных договоренностях нападающего "Динамо" с "красными дъяволами".
URA-Inform
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