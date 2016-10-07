ВСУ отложили отвод войск из Станицы Луганской

Минобороны отложило отвод войск и вооружений в районе Станицы Луганской из-за обстрела сепаратистов. Об этом говорится на сайте ведомства

По данным штаба АТО, на Луганском направлении за прошедшие сутки войсками было совершено 10 обстрелов позиций ВСУ. В том числе и несколько около КПВВ в Станице Луганской.

"Это значит, что провести данное мероприятие на Луганском направлении Вооруженные Силы Украины в настоящее время не имеют возможности", - говорится на сайте Минобороны.

В то ж время в ведомстве сообщили, что завершили разведение войск в селе Петровское. Силы АТО отошли на один километр.

Напомним, вчера Киев назвал условия отвода войск на Донбассе. Тогда отмечалось, что одновременно войска в районах возле Петровского и Станицы Луганской отводиться не будут. Еще одним условием было полное отсутствии стрельбы в этих районах.

Сам документ о разведении сил в Донбассе был подписан 21 сентября. Он предполагает создание трех зон безопасности в населенных пунктах Золотое, Петровское и Станица Луганская.