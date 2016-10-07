Эмре Мор: Украинцы грубо фолили на мне, а судья не видел

Атакующий полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Турции Эмре Мор в комментариях ресурсу Fanatik негативно оценил действия арбитра в матче отбора ЧМ-2018 против Украины (2:2).



- Мы проигрывали 0:2, но после первого гола заиграли лучше. Мы сражались за победу, но получили только ничью. Мне пришлось тяжело в начале игры, но во втором тайме я заиграл лучше, как и вся команда.



Украина раздражала меня жесткой игрой. Они очень грубо фолили на мне, а судья не замечал этого. Украинцам нужно было показать предупреждения за некоторые нарушения, но он не сделал этого. Я считаю, что арбитр отработал плохо, – сказал 19-летний хавбек.