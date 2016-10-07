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Спорт
Футбол
7 октября 16, 14:48
Заваров: На действиях Украины сказалась нехватка мастерства
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Но игра сборной в общем понравилась легендарному специалисту

Бывший тренер сборной Украины Александр Заваров в эфире телеканала "Футбол 1" поделился впечатлениями от игры подопечных Шевченко.

- Такое ощущение, что что-то потеряно. Скорей всего, три очка, которые мы должны были взять. Почему не удалось? Есть много проблем, которые не дали сборной Украины выиграть у турков.

В первом тайме, когда наша команда вышла играть, она спокойно забила мяч, потом – второй, но потом почему-то сразу начала садиться назад, игроки хотели удержать результат, наверное.

Еще сказалась нехватка исполнительского мастерства: молодые футболисты слишком спешили ударить в некоторых эпизодах… Если бы Кравец забил третий мяч, Украина бы выиграла. Во втором тайме сели назад, у турков появились моменты…

Кроме того, ранее они в раздевалку забили мяч. Обычно это плохо, но тренер дает установку, чтобы все мобилизировались и вышли играть еще мощнее, сильнее.

Так и вышло: первые 30 минут второго тайма мы хорошо контролировали мяч, создали несколько моментов. К сожалению, ребята немножко спешили, мастерства не хватает. Минуте на 70-ой начали обратно садиться назад и пятиться к своим воротам.

Но мне игра понравилась. Особенно первые 30 минут и во втором тайме – так же. Они показали, что команда умеет играть в футбол. К сожалению, не удержали результат. Сложно сказать, почему... Те игроки, которые выходили на замену, должны были играть сильней, но не вышло, - сказал Заваров.
UA-Football
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